Trump ve Putin'in G20'deki Görüşmesi Başladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ilk kez yüz yüze bir araya geldiği görüşme başladı.



Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Trump ve Putin ilk kez yüz yüze bir araya geldi.



Görüşme öncesindeki fotoğraf çekimi sırasında kısa bir açıklama yapan Trump, Putin ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ve bunun kendisi için bir onur olduğunu söyledi.



Putin ile çeşitli konuları tartıştıklarını ve görüşmelerin iyi gittiğini belirten Trump, "Çok çok iyi bazı görüşmeler yaptık. Şimdi de bir görüşme yapacağız ve açıkcası bu devam edecek." dedi.



Trump, Rusya, ABD ve ilgili herkes için çok olumlu şeylerin yaşanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.



Putin de Trump ile telefonda ikili ilişkilere ve önemli uluslararası gelişmelere ilişkin birkaç defa görüştüklerini anımsatarak "Ancak telefon görüşmeleri yeterli olmaz. İkili ilişkilerde somut sonuç alabilmek için şahsi toplantılara da ihtiyacımız var." diye konuştu.



Trump ile tanışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Putin, toplantının verimli sonuçlar ortaya koymasını beklediğini vurguladı.



Görüşmede, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rus mevkidaşı Sergei Lavrov da hazır bulunuyor.