Trump ve Putin İlk Kez Yüz Yüze Görüştü

20 zirvesi nedeniyle gözlerin çevrildiği Hamburg'da ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin ilk kez yüz yüze görüştü.

Trump ve Putin İlk Kez Yüz Yüze Görüştü

G-20 zirvesi nedeniyle gözlerin çevrildiği Hamburg'da ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin ilk kez yüz yüze görüştü.

Kaynak: Dunya.com