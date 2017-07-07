Trump ve Putin Ilk Kez Bir Araya Geldi

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin G20 Liderler Zirvesi kapsamında ilk kez bir araya geldi. Almanya'nın ikinci büyük şehri Hamburg'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi devam ediyor. Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Putin, "Sizinle bir araya gelmek onur verici" diyen Trump'a, "Sizinle tanıştığım için çok memnunum" sözleriyle karşılık verdi. Liderler, ABD seçimleriyle ilgili iddialarda dahil olmak üzere bazı krizler nedeniyle hasar gören ülke ilişkilerini onarmayı istediklerini ifade etti. Trump, "Çok iyi görüşmeler yaptık, görüşmelere devam edeceğiz, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve herkesi ilgilendiren birçok olumlu şeyin gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.



"Sizinle telefonda birkaç kez görüştük. Bir telefon görüşmesi asla yeterli değildir" diyerek, "Sizinle birebir tanışmaktan dolayı çok memnunum" şeklinde konuşan Putin ise, toplantının iyi sonuçlar ortaya koyması yönünde beklentileri olduğunu belirtti.



(İHA)