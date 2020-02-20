Trump ve Macron, telefonda NATO'yu görüştü
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Trump ve Macron, telefonda NATO'yu görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO'nun önemine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

20.02.2020 00:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 00:08
Trump ve Macron, telefonda NATO'yu görüştü

ABD Başkanı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO'nun önemine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Macron'un salı günü telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmede, ikili meselelerin ele alındığını vurgulayan Deere açıklamasında, "İki lider, NATO'nun öneminin yanı sıra Fransa ve ABD'nin Sahel'de gösterdiği terörle mücadele çabaları da görüşüldü." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
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