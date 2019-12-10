Trump ve Lavrov Beyaz Saray'da bir araya gelecek
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Trump ve Lavrov Beyaz Saray'da bir araya gelecek

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, bugün Washington'da bir araya geleceği belirtildi.

10.12.2019 02:12 | Son Güncelleme: 10.12.2019 02:12
Trump ve Lavrov Beyaz Saray'da bir araya gelecek

ABD Başkanı ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, bugün Washington'da bir araya geleceği belirtildi.

ABD basınının üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberlerine göre, Trump ve Lavrov bugün 'da bir araya gelecek.

Lavrov'un mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katılması beklenen görüşmede, ikili ilişkilerin ele alınması öngörülüyor.

Kaynak: AA
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