Trump ve Kim Tarihi Zirvede Bir Araya Geldi

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede bir araya geldi. İkilinin ortak basın açıklamasında Trump, zirve sonunda bir imza töreni düzenleneceğini söyledi ancak detay vermedi.

Görüşmelerde "büyük ilerleme sağlandığını" söyleyen Trump, "Herkesin tahmin edebileceğinden daha iyi geçtiğini düşünüyorum. Şimdi de şarkı söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kim ise, "Zirveyle ilgili her türlü şüpheci yaklaşım ve spekülasyonu aştık, bunun da barış için iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Trump ve Kim arasındaki inişli çıkışlı ilişki, son 18 ay içinde hakaretlerden savaş tehditlerine kadar uzanmıştı.

Washington, görüşmenin Kim'in nükleer silahlanma projesini sonlandıracağı bir sürecin başlangıcı olması beklentisinde. Bazı yorumcularsa Kim'in propaganda için görüşmeleri kullandığını söylüyor.



Neler yaşandı?

Lüks Capella otelinde düzenlenen zirve Kuzey Kore'nin bir lideri ile görevdeki bir ABD Başkanı'nı da ilk kez bir araya getirdi.

Trump ve Kim, ABD ile Kuzey Kore bayraklarının önüne kurulan kırmızı halıda birbirlerine doğru yürüdü, kuvvetli bir şekilde el sıkışarak poz verdi. Ortak basın açıklamasında yan yana oturan ikili, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Trump zirvedeki ilk açıklamasında, "Harika hissediyorum. Çok iyi bir görüşme gerçekleştireceğiz ve son derece başarılı geçecek" ifadelerini kullandı.

Kim ise, "Bu noktaya gelmek kolay değildi... Önümüze engeller çıktı ama buraya gelebilmek için onları aştık" diye konuştu.

38 dakikalık ikili görüşmenin ardından öğlen yemeğinde heyetlerarası görüşmeler sürdü. Yemekli toplantının ardından iki lider, ortak basın açıklaması yaptı.



Şimdi ne olacak?

Kim yerel saatle 14: 00'de (TSİ 08: 00) Singapur'dan ayrılacak.

Dolayısıyla ikili görüşmeye ilişkin detayları öğrenmek kısa vadede pek de mümkün görünmüyor.

ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahları bırakmasını istiyor, Ancak Kuzey Kore'nin buna direnmesi bekliyor ve karşılığında ne isteyeceği de net değil.

Medyada yer alan haberlere göre, ön müzakerelerde iki taraf da anlaşmaya yanaşmaktan uzak bir tavır sergiledi.

Kim, Kuzey Kore ekonomisinin yeniden inşa edilmesini, yani ekonomik ambargoların gevşetilmesini ve uluslararası yatırımlar başlatılmasını istiyor.

Asıl mesele, bunun için nasıl ödünler vermeye niyetli olduğu ve verdiği sözleri tutup tutmayacağı.

Singapur'daki görüşmeden nihai bir uzlaşma beklemiyor. Trump zirveyi "tarafların birbirinin tutumlarını öğrenme" zirvesi olarak tanımlamış, görüşmelerin bir sürece yayılacağını söylemişti.