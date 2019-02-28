Trump ve Kim'in İmzalayacağı 'Mutabakat Metninde' Neler Olabilir?

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Vietnam'da ilk günün ardından, Perşembe günü, zirvenin odağı olan nükleer silahsızlanma başlığında masaya oturacak.

Çarşamba günü, ortak basın toplantısı sonrası, akşam yemeğinde de bir araya gelen iki lider, samimi görüntüler verdi.

Trump, Kim'i "büyük bir lider" olarak tanımlarken, karşılığında da "cesaretli" iltifatını aldı.

Ancak Singapur'daki ilk zirveden bu yana Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanması başlığında ciddi bir ilerleme elde edilmiş değil.

Trump, görüşmelerin ilerleyişi ile ilgili şüphelerin sorulması karşısında, Kuzey'in nükleer silahlardan arındırılması amacından "geri adım atmadığı" söyledi.

ABD Başkanı, "Çok iyi bir ilk zirve gerçekleştirmiştik. Bazıları daha hızlı ilerleme bekliyor olabilir ama ben gidişattan memnunum." dedi.

Ancak uzmanlara göre, Singapur'daki buluşmanın aksine, iki lider de bu zirvede, somut bir adım ortaya koyulması beklentisinin farkında.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1100781840623751169

Perşembe günü yapılacak görüşmelerden ne beklebilir?

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Perşembe günü iki lider 45 dakika sürecek başa baş bir görüşme için randevulaşmış durumda.

Aynı açıklamayan göre, görüşmenin sonrasında "ortak mutabakat imza töreni" gerçekleştirilecek.

Ardından Trump, TSİ 11: 50'de bir basın toplantısı için dünya medyasının karşısına geçecek.

Birkaç haftadır, iki ülke heyetleri arasında görüşmeler devam ediyor olsa da mutabakat metninin neyi içerdiği net değil.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin, tam anlamıyla nükleer silahlardan vazgeçmesini çok uzak bir ihtimal olarak değerlendirdikten sonra mutabakatla ilgili şu olasılıkları dile getiriyor:







Resmi bir barış anlaşması beklenmiyor

Kore Savaşı bir ateşkesle sona ermiş, ancak herhangi bir barış anlaşması imzalanmamıştı.

Savaş sonrası yapılan bir anlaşma gereğince ABD'nin Güney Kore'de 23 bin askeri bulunuyor ve bu ülke ordusu ile ortak tatbikatlar düzenliyor.

Zirve sonunda bir barış bildirgesi imzalanabilir. Kuzey Kore lideri Kim bu gelişmeye olumlu bakıyor.

Ancak bu resmi bir barış anlaşması olmayacak. Zira böylesi bir anlaşmanın karmaşık ve çok yönlü pratik sonuçları olması bekleniyor. Olası bildirinin iki lider için de kendilerini iç kamuoyuna olumlu gösterme çabaslı olacağı düşünülüyor.