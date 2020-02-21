Trump ve Johnson telefonda ABD'de yapılacak G7 Zirvesi'ni görüştü

21.02.2020 02:56 | Son Güncelleme: 21.02.2020 02:56

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yaptığı telefon görüşmesinde, haziran ayında ABD'de yapılacak G7 Zirvesi ele alındı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Johnson'ın perşembe günü bir telefon görüşmesi yaptıklarını bildirdi.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanısıra, haziran ayında ABD'de düzenlenecek G7 Zirvesi'nin ele alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA