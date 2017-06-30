Trump ve Erdoğan Telefonda Katar Krizini Görüştü
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre yarım saati aşan telefon görüşmesinde Katar krizinin çözümü ele alındı.
Görüşmenin ardında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir telefon görüşmesi yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmede Suriye konusunun ele alındığı belirtildi.
Erdoğan-Trump görüşmesinin, Amerika'nın IŞİD karşıtı koalisyon temsilcisi Brett McGurk'ün Türkiye'de temaslarda bulunduğu sırada gerçekleşti.
Görüşmede Suriye konusunun da gündemde olduğu öğrenildi.