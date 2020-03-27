Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, Kovid-19'u konuştu ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, yaptıkları telefon görüşmesinde, koronavirüs salgını konusunda birlikte çalışma vurgusu yaptı.

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, yaptıkları telefon görüşmesinde, koronavirüs salgını konusunda birlikte çalışma vurgusu yaptı. Kaynak: Dunya.com