Trump ve Biden Seçim Öncesi Üç Tartışma Programına Katılacak
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Trump ve Biden Seçim Öncesi Üç Tartışma Programına Katılacak

29.09.2020 12:45 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:48

3 Kasım başkanlık seçimlerinden önce Başkan Donald Trump ve Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın katılacağı üç tartışma programının ilki, 29 Eylül'de yapılacak.

3 Kasım başkanlık seçimlerinden önce Başkan Donald Trump ve Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın katılacağı üç tartışma programının ilki, 29 Eylül'de yapılacak. Tartışma sahnesinde Trump ve Biden'ın yanı sıra bir de moderatör yer alacak

Trump ve Biden Seçim Öncesi Üç Tartışma Programına Katılacak

Kaynak: DailyMotion.com

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