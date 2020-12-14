Trump ve Beyaz Saray çalışanlarına Kovid-19 aşısında öncelik verileceği iddiası
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Trump ve Beyaz Saray çalışanlarına Kovid-19 aşısında öncelik verileceği iddiası

14.12.2020 02:53 | Son Güncelleme: 14.12.2020 02:56
Trump ve Beyaz Saray çalışanlarına Kovid-19 aşısında öncelik verileceği iddiası

ABD'de bu hafta içi uygulanmaya başlanması beklenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarında, Başkan Donald Trump ve kendisine yakın çalışan kişilerin programda öncelikli olacağı öne sürüldü.

ABD'de bu hafta içi uygulanmaya başlanması beklenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarında, Başkan Donald Trump ve kendisine yakın çalışan kişilerin programda öncelikli olacağı öne sürüldü.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) onay almasının ardından ABD'de ilk uygulamaların bu hafta içi yaptırılması bekleniyor.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, aşı programında Başkan Trump'a ve başkana yakın çalışan kişilere öncelik verilecek.

Haberlerde, Beyaz Saray'daki aşı programı ile Trump'ın görevdeki son haftalarında önemli isimlerin hasta olmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

FDA, cuma gecesi, CDC ise pazar günü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede ilk aşının gelecek hafta içinde vurulmasının planlandığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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