Trump ve BAE Veliaht Prensi'nden "Libya ve Suriye" vurgusu ABD Başkanı Donald Trump ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin iş birliği vurgusu yaparken, Libya ve Suriye'de ateşkesin önemine işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin iş birliği vurgusu yaparken, Libya ve Suriye'de ateşkesin önemine işaret etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Muhammed bin Zayid telefon görüşmesi yaptı.

Başkan Trump ve Veliaht Prens, yeni tip koronavirüsle mücadelede iş birliğini ve BAE'nin ABD'ye test kiti bağışını ele aldı.

Trump, Prens Muhammed'in virüsün yenilmesi, ekonomik etkilerinin en aza indirgenmesi noktasında birlikte çalışılması ve önemli bölgesel konulara odaklanılması için Emir Al Sani'yi Körfez krizinin çözümüne ilişkin adım atmaya teşvik ettiğine işaret etti.

İki lider, her iki çatışmada da siyasi çözüme olanak tanınması için Libya'daki gerginliğin azaltılması ve Suriye'deki çatışmalarda sağlanan ateşkesin sürdürülmesinin önemi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA