"Trump ve avanesinin düzenlediği bir konferansa katılmayız"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dışişleri ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Danışmanı Nebil Şa's, Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayının "Yüzyılın Anlaşması" planının bir parçası olduğunu belirterek, "Her nerede olursa olsun, Trump ve avanesinin düzenlediği, halkımızın tüm haklarını çalmayı hedefleyen bir konferansa katılmayız." dedi.

ABD iş birliğiyle Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Şa's, "Bizim Bahreyn'e karşı bir düşmanlığımız yok. Şayet bizi Trump'ın hedeflerinden uzak uluslararası düzeyde veya Arap ya da İslam ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek herhangi bir toplantıya çağırmış olsaydı elbette gider katılırdık." diye konuştu.

Bahreyn'de düzenlenecek çalıştayın "Yüzyılın Anlaşması" planına hizmet ettiğine dikkati çeken Şa's "Her nerede olursa olsun, Trump ve avanesinin düzenlediği, halkımızın tüm haklarını çalmayı hedefleyen bir konferansa katılmayız. Bu toplantı, Yüzyılın Anlaşması planıyla başlayan bir çalışmadır." ifadelerini kullandı.

Şa's ayrıca Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın 30 Mayıs'ta Mekke'de düzenlenecek zirvede Filistin'in bu konudaki görüşünü net bir şekilde dile getireceğini aktardı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği üyesi ülkelerinin liderlerini, 30 Mayıs'ta Mekke'de olağanüstü düzenlenmesi planlanan iki zirveye davet etmişti.

Filistin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesiyle birlikte, ABD yönetiminin İsrail-Filistin barış görüşmelerinde herhangi bir şekilde rol almasını istemiyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, önceki gün yaptığı açıklamada, Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan çalıştayın Filistin halkının menfaatlerine hizmet etmediğini belirterek, Filistin'in çalıştaya katılmayacağını duyurmuştu.

Hamas da Arap ülkelerine söz konusu çalıştaya katılmamaları çağrısında bulunmuştu.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

