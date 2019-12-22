Trump ve Abe telefonda Kuzey Kore ve İran'ı görüştü
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Trump ve Abe telefonda Kuzey Kore ve İran'ı görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Abe Şinzo telefonda Kuzey Kore ve İran konusunda görüştü.

22.12.2019 06:20 | Son Güncelleme: 22.12.2019 06:20
Trump ve Abe telefonda Kuzey Kore ve İran'ı görüştü

ABD Başkanı ile Japonya Başbakanı Abe Şinzo telefonda ve konusunda görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump ve Abe bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ticari ilişkilerin yanı sıra İran ve Kuzey Kore ile ilgili konular ele alındı.

Trump ve Abe, özellikle son dönemde Kuzey Kore'nin tehdit içeren açıklamalarının ardından yakın iletişim ve iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA
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