Trump, Varşova Cumhurbaşkanı Duda ile Görüştü
ABD Başkanı Donald Trump, resmi temasları kapsamında gittiği Polonya’da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, resmi temasları kapsamında gittiği Polonya'da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, görüşmelerini Kraliyet Sarayı'nda gerçekleştirdi. İki lider basına yaptığı açıklamada, Doğu Avrupa bölgesi için enerji güvenliği gibi somut konulara odaklanacaklarını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Duda ile Baltık, Adriyatik ve Karadeniz bölgesindeki Avrupa Birliği (AB) üyesi 11 ülkenin lideriyle görüşmesi bekleniyor. - VARŞOVA