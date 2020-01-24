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Trump USMCA'i 29 Ocak'ta imzalayacak

Kanada Anlaşması'nı (USMCA) 29 Ocak'ta imzalayacağını açıkladı.

24.01.2020 09:31 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:31
Trump USMCA'i 29 Ocak'ta imzalayacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı 'ın ABD - Meksika - Anlaşması'nı (USMCA) 29 Ocak'ta imzalayacağını açıkladı.

ABD Senatosu'nda Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alması için 89 oyla kabul edilen USMCA, resmi olarak 30 Ocak'ta uygulamaya konulacak.

Trump, hafta başında Davos Zirvesi'nde USMCA'in, "berbat NAFTA'nın yerini alır almaz ABD ihracatını artıracağını" iddia etmişti.

Ayrıca, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da USMCA'in gelecek hafta Kanada parlamentosunda oylamaya sunulacağını söyledi.


Kaynak: DHA
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