Trump'un Temsilcisi Mcgurk, Önce Ebadi Sonra Talabani'nin Eşi ile Görüştü

IRAK Parlamentosu'nda dün yapılan oylamadan, Bölgesel Kürt Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna ret kararı çıkmasından sonra ABD Başkanı Donald Turump'un DEAŞ özel temsilcisi Brett McGurk, önce Irak Başbakanı Haydar Ebadi ile görüştü, ardından Süleymaniye'ye geçerek Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin eşi Heroxan Talabani ile görüştü. McGurk'un bugün de Erbil'de temaslarda bulunması bekleniyor.



Irak Bölgesel Kürt yönetiminin 25 Eylül'de yapacağını duyurduğu bağımsızlık referandum tarihinin yaklaşması ile bölgedeki diplomatik temaslarda hız kazanmaya başladı. Daha önce referandumun DEAŞ ile mücadeleye etki yapacağı gerekçesiyle ertelenmesini isteyen ABD'nin Başkanı Donald Trump'un DEAŞ özel Temsilcisi Brett Mcgurk, dün gece Bağdat'ta sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Irak Başbakanı Haydar Ebadi ile görüştü. McGurk, sosyal medya hesabında görüşme ile ilgili bir fotoğrafı, 'Başbakan Abadi ile Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin DEAŞ karşısında gösterdiği zaferi konuştuk, DEAŞ üzerinde odaklanmamız lazım' mesajı ile paylaştı.



Bağdat'ta dün gece Başbakan Ebadi ile görüşen ABD Başkanı Trump'un DEAŞ özel temsilcisi McGurk bugün sabah saatlerinde Süleymaniye'ye geçerek Irak eski Cumhurbaşkanı ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin eşi Heroxan Talabani ile görüştü. Aynı zaman IKYB Polit büro üseyi olan Talabani ile görüşmeye, Talabani'nin oğlu Bafil Talabani, Lahur Şeyh Cengi, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman ve Erbil Başkonsolosu Ken Gross katıldı. Brett Mcgurk'un bugün de Erbil'de bölgesel Kürt yönetimi ile görüşmelerde bulunması bekleniyor.



- Diyarbakır