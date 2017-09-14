Trump'un Açıklamaları Yine Kafa Karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın DACA programı ile ilgili Beyaz Saray'da yapılan görüşme sonrasında yaptığı açıklamalar kafaları bir kez daha karıştırdı. Demokratların Kongre'deki liderleri, yasa dışı olarak ülkeye giren göçmen çocukların ABD'de kalmasını sağlayan Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA) programı ve sınır güvenliği konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile anlaşmaya vardıklarını açıklamasının ardından ABD Başkanı Trump'ın sabah saatlerinde twitter üzerinden yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı.



Trump yaptığı açıklamada, "Dün gece, DACA üzerinde anlaşma yapılmadı, geniş bir sınır güvenliği onayı karşılığında kabul edilmesi gerekecek" dedi.



Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ile Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Nancy Pelosi, Trump ile görüşmelerinin ardından akşam saatlerinde yazılı açıklama yapmıştı. Kamuoyunda 'Deferred Action for Childhood Arrivals' ifadesinin kısaltması DACA olarak bilinen ve 16 yaşından önce ABD'ye yasa dışı getirilen göçmen çocukların bu ülkede yasal olarak yaşamasına imkan veren programı kısa süre önce sona erdiren Trump ile verimli bir görüşme yaptıklarını kaydeden iki demokrat, sayıları 800 bini bulan genç göçmenlerin sınır dışı edilmemesi ve haklarının korunması noktasında onunla uzlaşmaya vardıklarını kaydedildi.



Açıklamada "Buna göre demokratlar kısa süre içinde ABD Kongresinde gerekli yasal çalışmaları başlatarak yüz binlerce göçmen gencin ülkede kalmasına olanak sağlayacak yasal süreci başlatacak. Önemli sayıda Cumhuriyetçinin de desteğini alması beklenen yasal çalışmaların kısa zamanda tamamlanabileceği belirtiliyor" denildi.



ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada konuyla ilgili bir anlaşmaya vardıklarını ifade eden demokrat kongre liderlerine itirazda bulunduklarını söyledi. Trump, "DACA üzerinde anlaşma yapılmadı, geniş bir sınır güvenliği onayı karşılığında kabul edilmesi gerekecek" dedi.



(İHA)