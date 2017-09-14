Trump'un Açıklamaları Kafa Karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump, DACA programı ile ilgili dün gece Beyaz Saray'da yapılan görüşme sonrasında yapılan açıklamalar kafaları karıştırdı.



Demokratların Kongre'deki liderleri, yasa dışı olarak ülkeye giren göçmen çocukların ABD'de kalmasını sağlayan Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA) programı ve sınır güvenliği konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile anlaşmaya vardıklarını açıklamasının ardından ABD Başkanı Trump'ın sabah saatlerinde twitter üzerinden yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı.



Trump yaptığı açıklamada, "Dün gece, DACA üzerinde anlaşma yapılmadı, geniş bir sınır güvenliği onayı karşılığında kabul edilmesi gerekecek" dedi.



Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ile Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Nancy Pelosi, Trump ile görüşmelerinin ardından akşam saatlerinde yazılı açıklama yapmıştı. Kamuoyunda 'Deferred Action for Childhood Arrivals' ifadesinin kısaltması DACA olarak bilinen ve 16 yaşından önce ABD'ye yasa dışı getirilen göçmen çocukların bu ülkede yasal olarak yaşamasına imkan veren programı kısa süre önce sona erdiren Trump ile verimli bir görüşme yaptıklarını kaydeden iki demokrat, sayıları 800 bini bulan genç göçmenlerin sınır dışı edilmemesi ve haklarının korunması noktasında onunla uzlaşmaya vardıklarını kaydedildi.



Açıklamada "Buna göre demokratlar kısa süre içinde ABD Kongresinde gerekli yasal çalışmaları başlatarak yüz binlerce göçmen gencin ülkede kalmasına olanak sağlayacak yasal süreci başlatacak. Önemli sayıda Cumhuriyetçinin de desteğini alması beklenen yasal çalışmaların kısa zamanda tamamlanabileceği belirtiliyor" denildi.



ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada konuyla ilgili bir anlaşmaya vardıklarını ifade eden demokrat kongre liderlerine itirazda bulunduklarını söyledi. Trump, "DACA üzerinde anlaşma yapılmadı, geniş bir sınır güvenliği onayı karşılığında kabul edilmesi gerekecek" dedi.



Beyaz Saray'ın bu değerlendirmeye itiraz ettiği belirtiliyor. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Çarşamba gecesi Twitter'da DACA ve sınır güvenliği tartışılırken Meksika sınırına yapılacak duvarı hariç tutmanın kesinlikle kabul edilmediğini söyledi.



DACA ile ilgili olarak hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlarla bir araya gelen Trump, konunun Kongrede yeni bir yasal düzenleme ile çözülmesi gerektiğini dile getirmişti. - WASHINGTON