Trump: "Umsca, Nafta'dan Çok Daha İyi"

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada ile ortak imzalanan USMCA Anlaşması hakkında iyi eleştiriler vurgulayarak, "UMSCA, NAFTA'dan çok daha iyi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerine geçen ABD-Meksika-Kanada USMCA Anlaşması'na dair açıklamalarda bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "USMCA hakkında harika yorumlar alıyorum. NAFTA'dan çok daha iyi" diye konuştu.

UMSCA Anlaşması, G20 Liderler Zirvesi için Arjantin'e gelen Trump, Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından bu akşam imzalandı. - BUENOS AIRES