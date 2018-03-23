Trump, "Ülke İçin Kötü" Dediği Bütçeyi Onayladı

ABD- Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için kaynak içermeyen bütçeyi onaylamayacağını daha önce sosyal medya üzerinden duyuran ABD Başkanı Donald Trump, bu tehdidine rağmen 1.3 trilyon dolarlık bütçeyi onayladı.

"Doğru değil ve ülke için kötü" dediği bütçeden memnun olmamasına rağmen Trump, ülke güvenliği için askeri harcamalardaki sınırı yükselten bütçeyi onayladığını açıkladı.

Trump ayrıca, "Bir daha böyle bir tasarıyı imzalamam" diyerek kongreyi uyardı. Bütçenin kabul edilmesine rağmen ne Demokratlar ne de Cumhuriyetçiler mutlu değil. Demokratların bütçede yer almasını istediği ABD'ye çocuk yaşta gelen "Hayalciler" olarak bilinen göçmenlerin vatandaşlığının yolunu açacak maddeler Cumhuriyetçi Parti tarafından engellenirken, Trump'ın kampanyasının en büyük sözü olan sınır duvarının bütçesini destekleyen Cumhuriyetçilerin isteklerini Demokratlar kabul etmedi. Cumhuriyetçiler ayrıca bütçeden kürtaj, aile planlaması gibi konular ile sığınmacı şehirlere ödenen federal paraların kesilmemesi gibi konulardan da şikayetçi. - WASHINGTON