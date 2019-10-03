Trump, Ukrayna ve Çin'in, Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ı soruşturmasını istedi

Trump, Ukrayna ve Çin'in, Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ı soruşturmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Çin'in, Demokrat Başkan Aday Adayı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ı soruşturması gerektiğini belirtti.

03.10.2019 21:46
Trump, Ukrayna ve Çin'in, Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ı soruşturmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, azil sürecinin başlatılmasına neden olan Demokrat başkan aday adayı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma yapılması için bu kez açıktan baskı yaptı. Trump, Ukrayna ve Çin'in, Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ı soruşturması gerektiğini belirtti.


Başkan Trump, Florida eyaletine gitmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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