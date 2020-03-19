Trump, ücretsiz Kovid-19 testi imkanı sağlayan tasarıyı onayladı
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Güncel

Trump, ücretsiz Kovid-19 testi imkanı sağlayan tasarıyı onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmasına ve ücretli hastalık iznine imkan tanıyan yasa tasarısını onayladı.

19.03.2020 03:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 03:40
Trump, ücretsiz Kovid-19 testi imkanı sağlayan tasarıyı onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmasına ve ücretli hastalık iznine imkan tanıyan yasa tasarısını onayladı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, 6201 sayılı "Önce Aileler: Koronavirüs Müdahale Yasası" başlıklı yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla daha önce Kongrenin de onayını alan tasarı, resmi olarak yasalaşmış oldu.

Söz konusu yasa, ABD'liler için ücretsiz Kovid-19 testi, ücretli hastalık izninin yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, işsizlik sigortasının genişletilmesi, eyaletlere tıbbi yardımın artırılması gibi düzenlemeleri öngörüyor.

Yasanın ABD bütçesine 104 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı son verilere göre, ABD'deki Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 769'a, ölü sayısı 118'e yükseldi.

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Kaynak: AA

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