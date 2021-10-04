Trump, Twitter Hesabını Açtırmak İçin Dava Açtı

Twitter, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına saldırıları hakkında paylaştığı tweetlerden sonra "şiddeti daha fazla kışkırtma riski nedeniyle" 9 Ocak'ta Trump'ı platformundan kalıcı olarak uzaklaştırmıştı. Facebook ise 4 Haziran'da Trump'a iki yıl uzaklaştırma cezası verdi ve 2023'te durumu yeniden değerlendireceğini söyledi. Trump, 7 Temmuz'da Twitter ve Facebook hesaplarına yeniden erişim sağlamak için dava açmayı planladığını duyurmuştu. 1 Ekim'de bu planını gerçekleştirerek Twitter'a dava açtı. Ayrıca Trump, Federal Yargıçtan 88 milyon takipçili Twitter hesabının geçici olarak eski duruma getirilmesini talep etti.

Verge, Twitter'ın Trump'ı yasaklama kararının ilk değişiklik haklarını ve sosyal medya şirketlerinin politikacıları platformdan atmasını engelleyen yeni bir Florida yasasını ihlal ettiğine dair devam eden davanın bir kopyasını yayınladı.

Dava, "Davalı, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski bir Başkanı olan Davacıyı sansürlüyor" iddiasıyla sürüyor.

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