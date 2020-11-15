Trump Twitter'da rakibi Biden için önce "Kazandı", sonra "Hiçbir şeyi kabul etmiyorum" dedi
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BBC

Trump Twitter'da rakibi Biden için önce "Kazandı", sonra "Hiçbir şeyi kabul etmiyorum" dedi

15.11.2020 18:22 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:30
Trump Twitter'da rakibi Biden için önce

ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez başkanlık seçimini Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın kazandığını söylermiş gibi görünürken, yenilgiyi kabul etmeme konusundaki ısrarını sürdürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez başkanlık seçimini Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın kazandığını söylermiş gibi görünürken, yenilgiyi kabul etmeme konusundaki ısrarını sürdürdü.

Twitter hesabında Biden'ı kast ederek, "Kazandı çünkü seçim Hileliydi" diye yazan Trump, buna karşın birkaç dakika sonra, 3 Kasım'daki seçimlerde yenilgiyi kabul etmeyeceğini belirtti.

Trump ayrıca, seçimde hile yapıldığına dair kanıtsız iddialarını da tekrarladı.

Trump, başlıca eyaletlerde davalar açtı, ancak hile iddiasını destekleyecek herhangi bir kanut sunmadı ve tüm davaları kaybetti.

Cuma günü, seçim görevlileri oylamanın "Amerikan tarihindeki en güvenlisi" olduğunu ve herhangi bir oylama sisteminde, silinmiş, kaybolmuş ya da değiştirilmiş bir oy bulunmadığını" söylemiyşti.

Ancak Trump, şimdiye dek Biden'ın zarerini kabul etmedi.

Cuma günü Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany "Başkan Trump Başkan Trump olacağına ve ikinci dönemini alacağına inanıyor" demişti.

Aynı gün Trump da gelecekte hangi yönetimin işbaşında olacağı konusuna "kim bilir" demişti.

Bir tweetinde Biden'ın zaferini kabul eden Trump, daha sonra "HİÇBİR ŞEYİ kabul etmiyorum" dedi.

Binlerce Trump taraftarı Cumartesi günü, Trump'ın seçim hilesi iddialarını desteklemek için başkent Washington'da eylem yaptı.

Devir teslim baskısı büyüyor

Bu arada, Trump üzerindeki seçim yenilgisini resmen kabul etme ve yönetimi devretme hazırlıklarına yardımcı olma baskısı büyüyor.

Süreci başlatmakla görevli hükümet kunuyuxu Genel Hizmetler İdaresi (GSA) henüz Biden ve Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris'i galipy ilan etmedi.

Biden ve ekibine gizli güvenlik girişimlerine, federal kurumlara ve sorunsuz iktidar devri için gereken fonlara erişim verilmedi. Biden'ın sözcüsü Jen Psaki, erişim verilmemesinin Biden'ın yönetim kabiliyetini etkileyebileceğini söyledi.

Trump Twitter'da rakibi Biden için önce 'Kazandı', sonra 'Hiçbir şeyi kabul etmiyorum' dedi
BBC

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