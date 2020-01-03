Trump, Twitter açıklamalarına devam ediyor
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Trump, Twitter açıklamalarına devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, konuyla ilgili Twitter açıklamalarına devam ediyor.

03.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:01
Trump, Twitter açıklamalarına devam ediyor

ABD Başkanı , 'nin öldürülmesinin ardından, konuyla ilgili açıklamalarına devam ediyor.


ABD Başkanı Donald Trump, İran Generali Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, yaptığı Twitter paylaşımlarına devam ediyor. Trump, yaptığı son paylaşımda, " yıllardır Irak'a milyarlarca dolar ödedi. Onlar için yaptığımız daha pek çok şey var. Irak halkı İran tarafından baskı altına alınmak ve kontrol edilmek istemiyor ama bu onların tercihi. Son 15 yıldır, İran, Irak üstünde kontrolünü artırdı ve Irak halkı bundan memnun değil. Bu durum iyi sonuçlanmaz!" ifadelerine yer verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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