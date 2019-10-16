Trump: Türkiye'ye yaptırım uygulamak bölgede savaşmaktan daha iyi bir yol

Trump: Türkiye'ye yaptırım uygulamak bölgede savaşmaktan daha iyi bir yol

ABD Başkanı Donald Trump Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak gazatecilere yaptığı açıklamalarda bölgede savaşmak yerine Türkiye'ye yaptırım uygulamanın daha iyi bir yol olduğunu ve meseleyi oradaki ülkelerin kendi arasında çözmesi gerektiğini savundu

16.10.2019 19:42
Trump: Türkiye'ye yaptırım uygulamak bölgede savaşmaktan daha iyi bir yol

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak gazatecilere yaptığı açıklamalarda bölgede savaşmak yerine Türkiye'ye yaptırım uygulamanın daha iyi bir yol olduğunu ve meseleyi oradaki ülkelerin kendi arasında çözmesi gerektiğini savundu.


Öte yandan Başkan, ABD'nin Suriye'deki durumla ilgili müzakerelere yardım edeceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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