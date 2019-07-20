Trump Türkiye'ye olası yaptırımları konuşmak için Cumhuriyetçi senatörleri toplantıya çağırdı

Trump Türkiye'ye olası yaptırımları konuşmak için Cumhuriyetçi senatörleri toplantıya çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Ankara'ya uygulanacak olası yaptırımları görüşmek üzere bütün Cumhuriyetçi senatörleri toplantıya çağırdı.

Trump Türkiye'ye olası yaptırımları konuşmak için Cumhuriyetçi senatörleri toplantıya çağırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Ankara'ya uygulanacak olası yaptırımları görüşmek üzere bütün Cumhuriyetçi senatörleri toplantıya çağırdı.

Amerikan yönetimi Türkiye'yi Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle F-35 programından çıkarırken olası yaptırımlar için de harekete geçti. Bu kapsamda Cumhuriyetçi senatörlerin tamamına Başkan Trump adına toplantı davetiyesi gönderildi. Gelecek hafta salı günü yerel saatle 16: 00'da yapılacak toplantının konusunun 'Türkiye yaptırımları' olacağı belirtildi. Washington Post gazetesinin haberine göre toplantı sadece senatörlere özel olacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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