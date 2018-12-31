"Trump, Türkiye ve YPG'nin çatışmamasını sağlamakta kararlı"

Cumhuriyetçi senatör Graham, Başkan Trump'ın ABD birlikleri ayrıldıktan sonra Türkiye'nin YPG ile çatışmaya girmemesini sağlamakta, ayrıca Türkiye'yi kendi çıkarlarını koruyacak tampon bir bölgeye sahip olacağı konusunda temin etmekte kararlı olduğunu söyledi.