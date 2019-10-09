Trump: Türkiye tutuklu IŞİD'lileri devralmak zorunda

09.10.2019 19:57

ABD Başkanı Trump Türkiye'nin Suriye'ye operasyon yapması halinde tutuklu IŞİD'lileri devralmak zorunda olduğunu söyledi.Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna olası operasyonuyla ilgili tartışmalar sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama daha geldi.



Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Trump, bölgede çeşitli gruplar arasında çatışmaların yüzyıllardır devam ettiğini belirterek "ABD Ortadoğu'da hiçbir zaman olmamalıydı. 50 askerimizi geri çektik. Avrupa'nın geri dönmelerini istemediği tutuklu IŞİD'lileri Türkiye devralmak ZORUNDA. Bizim için sonu gelmeyen aptalca savaşlar sona eriyor" dedi.



"Ortadoğu'ya girmek en kötü karardı"



Trump şöyle devam etti: "ABD Ortadoğu'da savaş ve jandarmalığa şimdiye kadar 8 trilyon dolar harcadı. Mükemmel askerlerimizin binlercesi oralarda öldü ya da ağır yaralandı. Diğer tarafta da milyonlarca kişi öldü. Ortadoğu'ya girmek ülkemizin tarihinde verilmiş en kötü karardı."



Trump "Kitle imha silahları diye yalan ve kanıtlanmamış bir dayanakla savaşa girdik. Bir tane bile yoktu. Şimdi yavaş ve dikkatli bir şekilde muhteşem askerlerimizi ve ordumuzu geri getiriyoruz. Biz büyük resme odaklanıyoruz. ABD her zamankinden daha muhteşem" ifadelerini kullandı.



DW/SSB, BK



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