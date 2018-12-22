Trump: Türkiye'nin de İçinde Olduğu Bölge Ülkeleri Deaş'ın Çaresine Bakmalı

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan mesajlar paylaştı. Trump, "Beyaz Saray'dayım, yoğun çalışıyorum. Kapatma ve Suriye üzerine yapılan haberlerin çoğunluğu yalan" dedi. Suriye'den çekilme üzerine ise "Başkan olduğumda, DEAŞ iyici vahşileşmişti. DEAŞ şimdi büyük oranda etkisiz halde ve Türkiye'nin de içinde olduğu diğer bölge ülkeleri DEAŞ'ın çaresine bakmalı. Biz eve geliyoruz" diye mesaj paylaştı.

Kaynak: DHA