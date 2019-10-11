Trump: Türkiye ile Kürtler 200 yıldır savaşıyor

Trump: Türkiye ile Kürtler 200 yıldır savaşıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Türkiye'nin Suriye operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından yazdığı son mesajlarda "Türkiye ile Kürtler 200 yıldır savaşıyor" dedi.

11.10.2019 07:36
Trump: Türkiye ile Kürtler 200 yıldır savaşıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Türkiye'nin Suriye operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından yazdığı son mesajlarda "Türkiye ile Kürtler 200 yıldır savaşıyor" dedi.

IŞİD halifeliğini yüzde yüz yendiklerini belirten Trump, "Şu an Türkiye'nin saldırısı altında olan bölgede askerlerimiz bulunmuyor. Şimdi Türkler Kürtlere saldırıyor ve her iki taraf 200 yıldır birbiriyle savaşıyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Euronews.com

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