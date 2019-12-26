Trump: "Türkiye, İdlib'deki ölümleri önlemek için çok çalışıyor"

26.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:35

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin İdlib'deki ölümleri önlemek için çok çalıştığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Esad rejiminin İdlib'deki sivillere yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rusya, Suriye ve İran'ın İdlib'de binlerce masum sivili öldürdüğünü ya da öldürme yolunda olduğunu ifade eden Trump, "Bunu yapmayın. Türkiye bu ölümleri önlemek için çok çalışıyor"dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA