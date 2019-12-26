Trump: "Türkiye, İdlib'deki katliamı durdurmak için çalışıyor"
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Trump: "Türkiye, İdlib'deki katliamı durdurmak için çalışıyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye, Rusya ve İran'a İdlib'deki saldırılarını durdurma çağrısı yaparak, "Türkiye, katliamı durdurmak için çalışıyor.

26.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:40
Trump:

ABD Başkanı , Suriye, ve İran'a 'deki saldırılarını durdurma çağrısı yaparak, "Türkiye, katliamı durdurmak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Trump, resmi Twitter hesabı üzerinden, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına yönelik açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Rusya, Suriye ve İran, İdlib'de binlerce masum insanı öldürüyor veya öldürmek üzere, bunu yapmayın. Türkiye, katliamı durdurmak için çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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