Trump, Türkiye'de Tutuklu Papaz İçin Erdoğan'a Çağrıda Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de tutuklu olan papazın serbest bırakılması çağrısını yeniledi.

Türkiye'den iadesini istediği ve terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD uyruklu Papaz Andrew Craig Brunson'un yargılandığını davada tutukluluğuna karar verilmesinden sonra ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, suçsuz günahsız dediği Papaz Brunson'un serbest bırakılmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump gece yarısı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Tam bir rezalet." Türkiye saygın bir Hristiyan din adamını koyvermiyor. Çok uzun zamandır tutuyorlar. Erdoğan, bir şeyler yapmalı onu salmalı. Bu mükemmel Hristiyan babanın serbest bırakılması lazım." Ailesinin ona çok ihtiyacı var şeklinde açıklamalarda bulundu. - WASHINGTON