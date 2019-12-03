Trump: Türkiye Cumhurbaşkanı ile çok iyi anlaşıyorum

03.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:52

Londra'da bugün başlayacak NATO liderler zirvesi öncesi konuşan Trump yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi seviyorum ve Cumhurbaşkanı ile çok iyi anlaşıyorum. Umarım NATO için değerli bir müttefik olacaktır. Ancak gelecekte ne olacağını göreceğiz" dedi.

NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile basına ortak açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilişkiler ve Türkiye'nin S-400 satın almasına dair soruları yanıtladı.

Trump, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini satın almasına ilişkin sorulan soruya, "Aldılar, bizim sistemlerimizi de almaya çalıştılar. Obama yönetimi, 'Alamazsınız. Size satmayacağız' dedi. Bunu birkaç kez söylediler ve Türkiye de Rus sistemini aldı. Neler olacağını göreceğiz, hala iletişimimizi sürdürüyoruz. Ama Patriotları almak istediler, almaya çalıştılar. Birçoğunuz bunu biliyorsunuz. Ama Türkiye'ye izin verilmedi. 'Alamazsınız' dediler" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM VE CUMHURBAŞKANI İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUM"

Trump, Türkiye ile iyi ilişkilerinin olduğunu ve varılan mutabakatın etkili olduğunu belirterek, "Türkiye iyi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Herkesin eleştirdiği bir mutabakat imzaladık. Çünkü askerlerimizi oradan (Suriye) çıkartmak istiyordum. 2 bin yıl süredir savaşan bir sınırın polisi olmak istemiyoruz. Askerleri oradan çıkarmak istiyorum ancak petrolü elde tutmak istiyorum. Şimdi ise bu mutabakatın çok iyi olduğunu söylüyorlar. Türkiye'yi seviyorum ve Cumhurbaşkanı ile çok iyi anlaşıyorum. Umarım NATO için değerli bir müttefik olacaktır. Ancak gelecekte ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BAĞDADİ OPERASYONU KONUSUNDA ÇOK YARDIMCI OLDU"

ABD'nin Bağdadi'nin öldürülmesiyle sonuçlanan operasyonuna ilişkin Türkiye'nin çok iyi bir destekçi olduğunu söyleyen Trump, "3 hafta önce, Bağdadi'ye yaptığımız operasyonda Türkiye çok yardımcı oldu. Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol ettiği alanlardan uçtuk. Onlara 'Geliyoruz' dedik ve gerçekten çok yardımcı oldular. Onlara ne yaptığımızı ya da nereye gittiğimizi belirtmedik. Türkiye daha iyi ve daha yardımsever olamazdı" ifadelerini kullandı.

STOLTENBERG: TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Sadece haritaya bakmanız yeterli. Türkiye, Irak ve Suriye'ye sınırı olan tek müttefik. Türkiye, DEAŞ ile ortak mücadelemizde çok önemliydi. DEAŞ'ın birkaç ay önce kontrol ettiği tüm bölgeleri özgürleştirdik. 8 milyondan fazla insan DEAŞ kontrolündeydi. Bu mücadeleyi, Türkiye'deki üsleri kullanarak yaptık. Türkiye çok önemli bir rol oynadı" dedi. Stoltenberg "Rus sistemi NATO havadan füze savunma sistemlerine entegre edilmeyecek çünkü bu Rus sistemleri diğer NATO sistemleriyle birlikte çalışamıyor. Ayrıca, Türkiye ve ABD arasındaki iletişimin sürmesinden memnuniyet duyuyorum. Bu sorunu ele aldık ve çözüm arıyoruz çünkü bazı NATO içerisinde bazı problemler çıkarıyor" diye konuştu.

Stoltenberg'in ardından yeniden söz alan Trump, "Bildiğiniz gibi Türkiye, dünyanın en iyi savaş uçağı F-35 için en fazla siparişi veren ülkeydi. Şu anda tek yapabilecekleri başka bir ülkeye gitmek, bu Rusya da olabilir, Çin'de. Ama bunu yapmak istemiyorlar, en iyi uçağı istiyorlar. Ancak kendilerini de Washington'ı da zor duruma sokuyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Trump ile Stoltenberg'in ortak açıklamaları

Kaynak: DHA