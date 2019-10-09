Trump: Türkiye Avrupa'nın kabul etmediği tutuklu IŞİD militanlarıyla ilgili sorumluluk almalı

Trump: Türkiye Avrupa'nın kabul etmediği tutuklu IŞİD militanlarıyla ilgili sorumluluk almalı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın geri almayı reddettiği tutukulu IŞİD militanlarının Türkiye'nin sorumluluğunda bulunduğunu söyledi.

09.10.2019 15:21
Trump: Türkiye Avrupa'nın kabul etmediği tutuklu IŞİD militanlarıyla ilgili sorumluluk almalı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın geri almayı reddettiği tutukulu IŞİD militanlarının Türkiye'nin sorumluluğunda bulunduğunu söyledi.


Olası Suriye operasyonuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarını sürdüren Trump, "Farklı gruplar arasındaki savaş yüz yıllardır sürüyor. ABD Ortadoğu'da hiç olmamalıydı. 50 askerimiz geri çektik. Türkiye Avrupa'nın kabul etmediği tutuklu IŞİD savaşçılarıyla ilgili sorumluluk almalı. Bu bitmeyen aptalca savaş bizim için sona eriyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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