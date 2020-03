Trump, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesinden dolayı Abe'yi tebrik etti ABD Başkanı Donald Trump, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek seneye erteleme kararı alan Uluslararası Olimpiyat Komitesini (IOC) ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo'yu tebrik etti.

Trump, Twitter mesajında,"IOC ve Japonya Başbakanı Abe'yi, Olimpiyatları 2021'e erteleme kararlarından dolayı tebrik ediyorum. Bu, büyük bir başarı olacak ve ben de orada bulunmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

IOC'den dün yapılan açıklamada, IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun telekonferans görüşmesinde, Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) alınan bilgiler doğrultusunda 2021 yazını geçmemek üzere olimpiyatların ertelenmesinin karalaştırıldığı duyurulmuştu.

Trump, ayrıca ABD'de virüs konusunda son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulundu.

ABD Federal Acil Durum Yönetimi Ajansının (FEMA) virüsün en yoğun görüldüğü yer olan New York kentinde Javits Center adlı fuar alanında kurduğu hastanelerin beklenenden hızlı ilerlediğini vurgulayan Trump, "New York'a ek ventilatörler de gönderildi. New York Valisi Andrew Cuomo ile iyi bir görüşme yaptık." ifadesini kullandı.

Trump, "ABD'nin şu ana kadar diğer milletlerden daha çok test yaptığı bildirildi. Aslına bakarsanız 8 günlük süreçte, ABD, test alanında başarılı bir ülke olan Güney Kore'nin 8 günde yaptığından daha çok test yaptı. İyi iş çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 55 bin 238'e, ölü sayısı 802'ye ulaştı.

Kaynak: AA