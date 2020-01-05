Trump: Tereddüt etmeden vururuz
Haberler » Dünya » Trump: Tereddüt etmeden vururuz - Haberler

Trump: Tereddüt etmeden vururuz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası bir İran saldırısına tereddüt etmeden karşılık verileceğini söyledi.

05.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:19
Trump: Tereddüt etmeden vururuz

ABD Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası bir İran saldırısına tereddüt etmeden karşılık verileceğini söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " askeri alanda 2 trilyon dolar harcama yaptı. Biz dünyanın en büyüğü ve açık ara en iyisiyiz! İran bir Amerikan Üssüne veya herhangi bir Amerikalıya saldırırsa, bu yepyeni güzel ekipmanlardan bazılarını tereddüt etmeden göndereceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler