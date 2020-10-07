Trump'tan yeni teşvik paketine yönelik yürütülen müzakereleri durdurma talimatı
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Trump'tan yeni teşvik paketine yönelik yürütülen müzakereleri durdurma talimatı

07.10.2020 09:49 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:55
Trump'tan yeni teşvik paketine yönelik yürütülen müzakereleri durdurma talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs (Covid-19) salgınından ekonomik zarar gören kişi, kurum ve şirketlere destek amaçlı Demokratlar ile sürdürülen teşvik paketine yönelik müzakereleri durdurma talimatı verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs (Covid-19) salgınından ekonomik zarar gören kişi, kurum ve şirketlere destek amaçlı Demokratlar ile sürdürülen teşvik paketine yönelik müzakereleri durdurma talimatı verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Demokratlar ile iki aya yakın bir zamandır devam eden teşvik paketi ile ilgili müzakereleri seçim sonrasına kadar durduracağını duyurdu. Trump yaptığı açıklamada, "Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratlar'ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2,4 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi istediğini ve bunun Covid-19'la hiçbir alakası olmadığını ve kendilerinin bu konuda 1,6 trilyon dolarlık bir teklif yaptıklarını ifade etti. Trump, "Demokratların taleplerini reddediyor ve ülkemizin geleceğine bakıyorum. Yönetimime, seçimden sonraya kadar devam eden müzakereleri durdurma talimatı verdim, ben kazanır kazanmaz Amerikalılar ve küçük işletmelere odaklanan büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğim" ifadelerini kullandı.

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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