Trump'tan yeni paylaşım: Seçimi büyük bir farkla kazandık
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Trump'tan yeni paylaşım: Seçimi büyük bir farkla kazandık

07.11.2020 19:25 | Son Güncelleme: 07.11.2020 19:29
Trump'tan yeni paylaşım: Seçimi büyük bir farkla kazandık

ABD'de tarihi Başkanlık seçiminde birçok eyalette devam eden oy sayımlarında rakibi Demokrat Joe Biden'ın gerisine düşen ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." paylaşımında bulundu.

ABD'de tarihi Başkanlık seçiminde birçok eyalette devam eden oy sayımlarında rakibi Demokrat Joe Biden'ın gerisine düşen ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." paylaşımında bulundu.

ABD'deki kritik başkanlık seçiminde bir çok eyalette oy sayımları sürüyor. Seçim sonuçlarında gittikçe geriye düşen Başkan Donald Trump mesajlarını Twitter yine engelledi. Trump, "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." paylaşımında bulundu. Arizona ve Nevada'nın ardınan Pennsylvania ve Georgia eyaletlerinde de devam eden oy sayımlarında rakibi Biden'ın gerisine düşen Trump, Twitter hesabından açıklama yaptı.Trump, "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." ifadelerini kullandı. Donald Trump'ın bu paylaşımının altına Twitter, "Bu paylaşım yapıldığında resmi kaynaklar bu seçimin sonucunu açıklamamış olabilirler." şeklinde uyarı etiketi koydu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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