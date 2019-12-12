Trump'tan yeni kararname: Yahudilik etnik grup olarak tanımlandı, İsrail'i boykot suç sayılabilecek
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Trump'tan yeni kararname: Yahudilik etnik grup olarak tanımlandı, İsrail'i boykot suç sayılabilecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Yahudiliği sadece din değil aynı zamanda etnik grup olarak tanımlayan başkanlık kararnamesini imzaladı

12.12.2019 09:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:01
Trump'tan yeni kararname: Yahudilik etnik grup olarak tanımlandı, İsrail'i boykot suç sayılabilecek

(ABD) Başkanı , Yahudiliği sadece din değil aynı zamanda etnik grup olarak tanımlayan başkanlık kararnamesini imzaladı.


Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olan kararnamenin sonucu olarak Yahudilere karşı ayrımcılık "temel insan haklarının ihlali" şeklinde nitelendirilecek. Bu da özellikle etnik ayrımcılığa karşı yürürlükte olan yasaların antisemitizm suçlamalarına da uygulanabileceği anlamına geliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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