Trump'tan "Vücuda dezenfektan enjekte edilsin" önerisi
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Trump'tan "Vücuda dezenfektan enjekte edilsin" önerisi

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 243'e, toplam vaka sayısı 886 bin 709'a yükseldi.

24.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:45
Trump'tan

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 243'e, toplam vaka sayısı 886 bin 709'a yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump ise, "Vücuda dezenfektan enjekte edilsin" önerisinde bulundu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının merkez üssü ABD'de bilanço artmaya devam ediyor. Ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 243'e ulaştı. Ülke genelinde tespit edilen toplam vaka sayısı ise 886 bin 709'a çıktı.

ABD'de Covid-19 salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise korona virüs vaka sayısı 268 bin 581'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 bin 971'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vaka sayısına sahip New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 753'e, vaka sayısı ise 100 bin 25'e ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü 3. eyalet olan Massachusetts eyaletinde ise vaka sayısı 46 bin 23'e çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 360'a yükseldi. Vaka sıralamasında 4. sırada yer alan Kaliforniya eyaletinde vaka sayısı 39 bin 556'e, ölü sayısı ise bin 530'a yükseldi.

Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 38 bin 255 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı bin 688'e ulaştı. Illinois'de Covid-19 vaka sayısı 36 bin 935 olurken, bin 688 kişi hayatını kaybetti. Michigan'da vaka sayısı 35 bin 291'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 977'ye ulaştı. Louisiana eyaletinde ise vaka sayısı 25 bin 739'a, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 599 olarak açıklanırken, Connecticut eyaletinde ise vaka sayısının 23 bin 128'e yükseldiği, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 639 olarak açıklandı.

ABD genelinde korona virüs salgınında 85 bin 922 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

TRUMP'TAN "VÜCUDA DEZENFEKTAN ENJEKTE EDİLSİN" ÖNERİSİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Korona Virüs Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği günlük basın toplantısında salgına yönelik yaptığı açıklamalar toplantıya damga vurdu. Trump, yapılan araştırmaların yeni tip korona virüsün sıcak ve nemli ortamlarda daha az yaşadığını, güneş ışığına uzun süre dayanamadığını ortaya koyduğunu belirterek vücuda ışın verilmesi ya da vücuda dezenfektanların enjekte edilmesini önerisinde bulundu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Müşaviri William Byran basın toplantısında virüsün sıcaklık ve güneş ışığından nasıl etkilendiğine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Byran, Trump'ın önerisinin uygulanmasının mümkün olmadığını ifade etti. Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nde yer alan Doktor Deborah Birx ise Trump'ın söz konusu önerisine yönelik, "Bu önerinin yeni tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"BELİRTİ GÖSTEREN KİŞİLERİN SAYISINDA AZALMA VAR"

ABD Başkanı Trump, "ABD'de 23 eyalette vaka sayıları azaldı, 46 eyalette korona virüs belirtisi gösteren kişilerin sayısında azalma var. Ekonomiyi tekrar faaliyete geçiriyor olmamız gerçekten heyecan verici. Ancak korona virüse karşı önlemlerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmez" şeklinde konuştu.

"AŞININ TEST EDİLMESİNE ÇOK YAKIN DEĞİLİZ"

Trump, "Almanya, İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra Amerika'da da virüse karşı aşı geliştirme çabaları sürüyor ve aşıyı bulmaya yakınız ama aşının test edilmesine çok yakın değiliz. Biliyorsunuz, aşıyı test etmeniz gerekiyor ve bu da çok uzun bir zaman alıyor" diye konuştu. Trump, Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemleri yönelik ise "Ülkeyi güvende hissedene kadar sosyal mesafe kurallarını uzatacağız" dedi.

ABD Senatosunda Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek olunması amacıyla 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısı kabul edilerek Temsilciler Meclisine gönderilmişti. Ülkede işsizlik oranı büyümeye devam ederken Temsilciler Meclisi, ülkenin ekonomisinin ayakta kalması için hazırlanan söz konusu ekonomik paketi onayladı. Trump ise Temsilciler Meclisinde 5 milletvekilinin ret oyuna karşılık 388 oyla ile kabul edilen tasarıyı bu gece onaylayacağını açıkladı.

(Hasan Çelik/İHA)

Kaynak: İHA

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