Trump'tan virüs uyarısı: 30 Nisan'a kadar evinizde kalın ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs ve salgına karşı alınan önlemlerle ilgili yeni açıklamalarda bulundu ve ABD vatandaşlarına '30 Nisan'a kadar evinizde kalın' çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs ve salgına karşı alınan önlemlerle ilgili yeni açıklamalarda bulundu ve ABD vatandaşlarına '30 Nisan'a kadar evinizde kalın' çağrısı yaptı. Kaynak: Dunya.com