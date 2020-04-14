Trump'tan virüs önlemleri konusunda "Yaptığım her şey doğruydu" açıklaması Açıklaması
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Güncel

Trump'tan virüs önlemleri konusunda "Yaptığım her şey doğruydu" açıklaması Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında geç harekete geçtiği yönündeki iddiaları reddederek, "Benim yaptığım her şey doğruydu.

14.04.2020 02:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 02:46
Trump'tan virüs önlemleri konusunda

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında geç harekete geçtiği yönündeki iddiaları reddederek, "Benim yaptığım her şey doğruydu." dedi.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında bir konuşma yaptı.

Virüsün sıcak noktaları New York, New Jersey, Louisina ve Michigan'da hastaneye kaldırılanların azaldığına dikkati çeken Trump, "Tüm ülkede grafiklerdeki artışı azalttık. Bir istikrar yakalandı." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede yapılan toplam test sayısının 3 milyonu aştığını aktaran Trump, günlük test kapasitelerinin de 150 bin civarında olduğunu belirtti.

Trump basına ateş püskürdü

Trump, Amerikan basınında çıkan, "Trump, uyarılara rağmen virüse karşı önlem almakta gecikti" yönündeki haberleri de şiddetle reddetti.

Konuşmasında, "Benim yaptığım her şey doğruydu" ifadesiyle kendisini sık sık savunan Trump, şunları söyledi:

"11 Ocak'a bakıyorsunuz ABD'de hiçbir ölüm ya da vaka yok. 17 Ocak haftasına bakıyorsunuz aynı şekilde. Buna rağmen ilk vakanın çıkmasının hemen ardından 31 Ocak'ta Çin'den gelenlere sınırlarımızı kapattık. Joe Biden ve Demokratlar beni ırkçılıkla suçladı. Ne yapsaydım, ortada hiçbir şey yokken, tarihindeki en iyi günlerini yaşayan ekonomimizi mi kapatsaydım?"

Basın toplantısında Beyaz Saray ekibinin hazırladığı ve virüsün boyutlarını Trump ciddiye alırken, basının küçümsediğini savunan bir video da gösterildi.

"Ne Javits Center ne de Comfort çok fazla kullanılıyor"

Trump, tüm eyaletlere ihtiyaç duydukları tıbbi ekipmanların ulaştırılması konusunda da iyi işler çıkardıklarına işaret ederek, "Şu anda kimse bizden suni solunum cihazı ya da yatak istemiyor." diye konuştu.

New York'ta Javits Center isimli kongre merkezinde kurdukları hastaneye ve buraya gönderdikleri Comfort adlı hastane gemisine dikkati çeken Trump, "Javits Center ve Comfort normalde Kovid-19 hastalarına bakmayacaktı. Ancak sonra karar değiştirdik. Ama şu anda ne Javits Center ne de Comfort çok fazla kullanılıyor." ifadesini kullandı.

Ülke ekonomisinin ne zaman normale dönebileceğine ilişkin kesin bir tarih vermekten kaçınan Trump, bu konuda kurulan bir konseyin detaylarının yarın açıklanacağını kaydetti.

Trump, bazı eyaletlerin önlemleri gevşetmeye yanaşmama ihtimaline ilişkin, "Bir kişi ABD Başkanı ise yetkileri tamdır. Ekonomiyi açıp açmamak, başkanın kararıdır. Eyalet valileri de başkanın onayı olmadan bir şey yapamayacaklarını bilir." dedi.

Bir gazetecinin, "Mutlak yetkinin başkanda olduğu doğru değil. Bunu kim söyledi?" sorusu üzerine Trump, "Yeter." diyerek başka bir soruya geçti.

Trump, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonlar hakkında da bu hafta sonuna doğru bir karar açıklayacaklarını vurguladı.

Fauci'den, "Virüs konusunda erken adım atılsaydı daha az kişi ölebilirdi" sözlerine açıklık

Öte yandan Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Fauci, pazar günü dile getirdiği, "Virüs konusunda erken adım atılsaydı daha az kişi ölebilirdi." sözlerine açıklık getirdi.

Fauci, burada tamamen varsayıma dayalı bir soruyu yanıtladığını ifade ederek, "Başkan Trump'a bir konuda tavsiyede bulunduğumuzda bizi dinledi ve güçlü adımlar attı." açıklamasında bulundu.

Trump ise Fauci'yi görevden alacağına ilişkin haberleri kesin bir dille yalanlayarak, "Fauci çok iyi işler çıkarıyor. Kimseyi kovduğum yok." dedi.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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