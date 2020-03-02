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Trump'tan virüs açıklaması: Aşı için İlerleme sağlandı

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden koronavirüste aşı bulunabilmesi için çalışmalar da son sürat devam ediyor.

02.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:46
Trump'tan virüs açıklaması: Aşı için İlerleme sağlandı

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden koronavirüste aşı bulunabilmesi için çalışmalar da son sürat devam ediyor. ABD Başkanı , ilaç şirketleri ile koronavirüs konusunda tedavi ve aşı konusunda ilerlemeyi konuşuyoruz, ilerleme sağlandı" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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