Trump'tan virüs açıklaması: Aşı için İlerleme sağlandı

02.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:46

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden koronavirüste aşı bulunabilmesi için çalışmalar da son sürat devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, ilaç şirketleri ile koronavirüs konusunda tedavi ve aşı konusunda ilerlemeyi konuşuyoruz, ilerleme sağlandı" dedi.