Trump'tan Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüşme sinyali
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Trump'tan Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüşme sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kendisiyle görüşmek istediğini bildirerek, "Maduro görüşmeyi istiyor.

Trump'tan Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüşme sinyali
22.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:25

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kendisiyle görüşmek istediğini bildirerek, "Maduro görüşmeyi istiyor. Ben de görüşmelere karşı değilim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump katıldığı bir televizyon programında ülkesi ile Venezuela arasındaki gerginliğe yönelik değerlendirmede bulundu. Trump, ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın desteğiyle Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya herhangi bir bağlılığının olmadığını belirterek, "Onunla da olur, onsuz da. Ama Venezuela'da yaşananlara son derece karşıyım" ifadelerini kullandı.

"Her iki taraf da çok bir anlam ifade etmiyor"

Juan Guaido'nun seçilmiş biri olduğunu ancak kendisinin Guaido'ya çok olumlu bakmadığını belirten Trump, "Bazı insanlar seviyor, bazıları ise sevmiyor. Bana göre her iki taraf da çok bir anlam ifade etmiyor" şeklinde konuştu.

"Görüşmelere asla karşı değilim"

Trump, Maduro ile görüşme ihtimaline nasıl baktığının sorulması üzerine verdiği yanıtta, "Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de kendisiyle görüşmek istiyorum ve ben de görüşmelere asla karşı değilim. Bu zamana kadar çok az görüşme tekliflerini veri çevirdim" ifadelerini kullandı. Trump, söz konusu görüşme isteğini değerlendirebileceğini dile getirdi.

"Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyorum" demişti

ABD Başkanı Donald Trump 23 Ocak 2019'da yaptığı açıklamada, "Bugün resmi olarak Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyorum. Venezuela halkı tarafından seçilen tek meşru yönetim aracı olan Ulusal Meclis, Nicolas Maduro hükümetinin ise meşru olmadığını ilan etmek üzere Anayasayı harekete geçirdi ve artık devlet başkanlığı koltuğu boş durumdadır" ifadelerini kullanmıştı.

Maduro'ya Türkiye de dahil güçlü destek mesajları verilmişti

ABD'nin başını çektiği bazı bölge ülkeleri Başkan Trump'ın açıklamalarının sonrasında ABD, Japonya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika, Guatemala ve bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıklarken Türkiye, Meksika, Bolivya, Küba, Rusya ve Çin'den Devlet Başkanı Maduro'ya güçlü destek mesajları gelmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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