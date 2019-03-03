Trump'tan Ülkesinin Orta Doğu Politikasına Eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ortadoğu politikasına ilişkin, "Biz Ortadoğu'ya son 20 yılda 7 trilyon dolar harcadık ama oraya ışıklarını kapatmadan uçağımızı indiremiyoruz." dedi.

Trump, Washington'da Cumhuriyetçilerin "Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda" konuştu.

Konuşmanının önemli bir kısmını ekonomiye ve başkanlığı döneminde eski yönetimlerce imzalanmış ticari anlaşmaları iptal etme konularına ayıran Trump, ABD'nin Orta Doğu politikasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin başka ülkelere yardım yapmadan önce kendi altyapısını yenilemesi gerektiğini anlatan Trump, Ortadoğu'da harcanan paranın bölgede olumlu sonuçlar vermediğini söyledi.

Irak'a yaptığı ziyareti hatırlatan Trump, uçağı inerken ışıklarının güvenlik amacıyla söndürüldüğünü ve buna çok şaşırdığını anlattı.

Trump, "Biz Ortadoğu'ya son 20 yılda 7 trilyon dolar harcadık ama ışıklarını kapatmadan uçağımızı indiremiyoruz. Bu çok kötü. 7 trilyon dolar harcadık ve inerken ışıklarımızı kapatmak zorundayız." dedi.

ABD'nin eski Savunma Bakanı Jim Mattis'e isim vermeden atıfta bulunan Trump, "Sonradan kovmak zorunda olduğum bir generale 'Şu (DEAŞ) hilafet ne zaman tamamen biter' dedim. 'Efendim 2 yıl içerisinde' dedi. Buna ikna olmadım iki yıl bekleyemem dedim ve başkaları ile de görüşmek üzere Irak'a gittim." diye konuştu.

Trump, Irak'ta generallerin kendisine Irak'taki ABD üslerinden de DEAŞ'ın vurulmasına izin verdiği takdirde örgütün iki haftada bitebileceğini söylediğini dile getirdi.

Irak'ta iniş yaptığı Enbar'daki El Esed hava üssünü de öven Trump, "İniş yaptığım hava üssü ne inanılmaz bir şey. Onu inşa ederken 3 milyar dolar harcamışızdır. Irak'tan çekilmek istemememin bir nedeni de bu. Nasıl bırakacaksın ki onu?" dedi.

Diğer taraftan, konuşmasında Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilime değinmeyen Trump, Hindistan'ın ABD ürünlerinden yüksek gümrük vergisi aldığını ve ABD'nin Hindistan'a da yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını ifade etti.

Kaynak: AA