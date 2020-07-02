Trump'tan U Dönüşü: Maske Takmak Doğru Olabilir Dünyanın dört bir yanında pek çok ülke tarafından kısmi kontrol altına alınan yeni tip koronavirüs bazı ülkelerde hızla yayılmaya devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanında pek çok ülke tarafından kısmi kontrol altına alınan yeni tip koronavirüs bazı ülkelerde hızla yayılmaya devam ediyor. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri vakaların yükseldiği yerlerden birisi olarak öne çıkıyor. Donald Trump uzun bir süredir halkın tamamının maske takmasına karşı çıkıyor olsa da yaptığı yeni bir açıklama ile birlikte açık alanda maske takmak ile ilgili bazı önemli noktalara değindi. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

'Kalabalık Ortamlarda Maske Takmak Doğru Olabilir'

Salgının başlangıç tarihinden bu yana halka açık alanlarda maske takmaya karşı çıkan Donald Trump bu açıklamaları ile birlikte önemli sağlık otoritelerinden tepki toplamıştı. Maske taktığında kendisini maskeli süvarilere benzettiğini söyleyen devlet başkanı görünüşe göre fikirlerinde bazı değişikliklere gitti.

Geçtiğimiz saatlerde açıklamalarda bulunan Trump, "İnsanlarla iç içe olsaydım kesinlikle takardım. Yine de insanların birbirlerinden uzak olduğu pek çok yer var. Eğer bu konuda kendilerini iyi hissediyorlarsa takmalılar." ifadelerini kullandı. Yani bu konuda kesin bir ifadeye yer vermeyen başkan kalabalık ortamlarda takılmasının mantıklı olabileceğini söylemiş oldu.

Şu aşamada Amerika Birleşik Devletleri sınırlarında hızla artmaya devam eden vaka ve ölüm istatistikleri görüyoruz. Ülkenin önemli sağlık otoriteleri günlük vaka sayısının 100,000 vaka/ gün sınırını geçebileceğinden endişe duyuyor. Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir